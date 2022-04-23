23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü, kutlanıyor.

Şentop ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen ilk törenin ardından Anıtkabir'e geçti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret ediyor. https://t.co/c9yRoejKYs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2022

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Şentop, deftere şunları yazdı:

Aziz Atatürk, teşekkülüne öncülük ettiğiniz ve ilk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 102. yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Milli mücadelenin başkomutanı olarak milletimizi büyük bir diriliş gayesi etrafında birleştirdiniz ve bizler için bu cennet vatanın ebedi yurdumuz olduğunu tescil ettirdiniz. Sizlerden aldığımız ilhamla milli hakimiyetten ve tam bağımsızlığımızdan ne bugün ne gelecekte asla taviz vermeyecek bir şuurla yolumuza devam edeceğiz.

Geçen yüzyılda milletçe çok büyük badireler atlattık. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük milletimizden aldığı güç ve destekle iradesini hakim ve amil kıldı. Yüce meclisimiz bu anlayışla aziz milletimize hizmet etmeye bugün de devam etmektedir.