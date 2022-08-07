Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından kınama mesajı paylaştı.

Açıklamasında, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirten Şentop, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve anlamını hedef alan baskın barbarlıktır; kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.