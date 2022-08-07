Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 20:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop, İsrail'in Gazze saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskınları kınadı.
Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından kınama mesajı paylaştı.
Açıklamasında, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirten Şentop, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve anlamını hedef alan baskın barbarlıktır; kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail’in, Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınıyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 7, 2022
Son olarak, İsrailli Milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından, İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın maneviyatını ve anlamını hedef alan baskın barbarlıktır; kabul edilemez.
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop
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