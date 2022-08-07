Türkiye'nin girişimleri sonucu Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor.

60 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türk karasularında yapılan denetimleri tamamlandı.

Ukrayna'dan da 161 bin ton tahıl ürünü taşıyan 4 gemi daha yola çıktı.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere hareket eden Türk bayraklı "Polarnet" adlı gemi, dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirledi.

Ukrayna'dan gelen 12 bin ton mısır yüklü, Türk bayraklı "Polarnet" gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.https://t.co/h2rnFvPhmO pic.twitter.com/62fvtUWLSh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 7, 2022

Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin bugün yaklaşık 2 saat süren denetimlerin tamamlanmasının ardından heyet, gemiden ayrıldı.

Gemi, Kocaeli'nin Derince Limanı'na gitmek üzere hareket etti.

13 bin ton mısır yüklü "Rojen" adlı gemi boğazdan geçti

Ukrayna'dan yola çıktıktan sonra denetimleri tamamlanan 13 bin ton mısır yüklü "Rojen" adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince Rumelihisarı açıklarında denetlenen Malta bayraklı, 13 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Kentin birçok noktasından görüntülenen gemi, 15.30 sıralarında boğazdan geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

Geminin İngiltere'ye varması planlanıyor.

Navi-Star tahıl gemisi de yola çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya doğru yola çıkan Panama bayraklı "Navi-Star" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin denetimlerini tamamlamasının ardından İrlanda'ya gitmek üzere hareket etti.