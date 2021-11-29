Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 01:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, İspanya'dan ayrıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurul toplantıları için üç gündür bulunduğu İspanya'nın başkenti Madrid'den ayrıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssündeki havaalanından havalandı.
Şentop'u, İspanya'daki temasları boyunca birlikte olduğu Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar uğurladı.
Şentop, Madrid'den ayrılmadan önce Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'nın ev sahipliğinde organize edilen gala yemeğine katıldı.
Etiketler: Mustafa Şentop İspanya
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