Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.