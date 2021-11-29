Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ailesi ve Galatasaray camiasına başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Galatasaray camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Cengiz Galatasaray
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