Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ailesi ve Galatasaray camiasına başsağlığı diledi.
Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 28, 2021
Sayın Mustafa Cengiz’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.