Türk devletleri tarihi ve stratejik adımlarla yakınlaşıyor. İş birliği ile ortak hedeflere yöneliyor.

En kritik adım 12 Kasım'da İstanbul'da atıldı. Türk Konseyi adını "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirdi.

Türk dünyasında giderek güçlenen ilişkilerin ulaştığı seviye, geçmişte gerçekleşmesi güç bir hedef olarak görülüyordu.

Ancak yeni dönem Türk devletlerinin potansiyelini ortaya çıkardı, yeni bir gelecek anlayışı doğdu.

Yeni iş birliği alanları oluştu

Türkiye'nin demokrasi tecrübesi ve ekonomik modeliyle daha başarılı olduğunu söyleyen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, konuyla ilgili şunları ifade ediyor:

"Sorunların fazla olması ve bölgedeki konjonktür ve uluslararası konjonktür de farklı olduğu için yaklaşma meselesinde ihtiyatla davranıldı. Daha çok ortak fikir, anlayış, siyasi görüşler de işin içine girerek aynı zamanda devletlerin de bağımsızlık yönündeki artan bağımsızlık biçimlerini de unutmamak gerekiyor bunlar devletlerimizi yaklaştırdı.

Türkiye hem cumhuriyet olarak daha uzun ömürlü demokrasi tecrübesi daha deneyimli ve ekonomik model olarak daha başarılı. Türkiye'de buna bir lokomotif rolü düşüyor daha tecrübeli olmasında nüfusunun çok olması dünya siyasetinde deneyimli olmasıyla lokomotif rolünü Türkiye almış gözüküyor."

Bölgesel ve küresel gelişmeler Türk devletleri için yeni iş birliği alanları oluşturdu. Özellikle jeopolitik dengeler ortak mekanizmaları daha önemli hale getirdi.

İlişkiler her alanda güçlenecek

Yozgat Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu ise ülkelerin kendilerine özgü güvenlik kaygılarının olduğunu söylüyor:

"Orta Asya, Kafkaslar bizim kendi etrafımızda gelişmeler, bu gelişmeler birbiriyle endekslenmeye başladı. Bunun en bariz örneği Afganistan'dır. Afganistan'da insanî yardım, göç hareketliliğini durdurabilecek yegane iş birliği alanı nedir derseniz o işte Türk cumhuriyetlerinin iş birliği alanıdır.

Türkiye'nin yakın coğrafyasında merkez edinmiş bir Türk dünyası sıçramasını yaşamamız bizim sürpriz olmayacaktır. Eğer biz bu iş birliği alanlarını somut bir neticeye taşıyabilirsek Doğu-Batı arasında köprü olma vazifesi sadece artık Türkiye değil tüm ülkelerin bir araya geldiği teşkilat nezdinde ortaya çıkacaktır."

Türkiye pek çok alanda Türk dünyasındaki diğer devletler için örnek oluşturdu, yeni sürecin önünü açtı.

İstanbul'daki zirvede bir araya gelen Türk devletlerinin liderleri 2040 vizyonunu da şekillendirdi. Şimdi hedef ilişkileri her alanda daha güçlü kılmak.

Hedef, işbirliği ve ortak strateji ile 21'inci yüzyılda Türk devletleri için tarih sahnesinde yeni bir perde açmak.

Haber: Ahmet Çakıcı