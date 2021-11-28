Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti’nde 28 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.

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Açıklamada, seçimlerin Kırgızistan için hayırlı olması dileği ve, "Köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Kırgızistan’ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz" ifadesi yer aldı.