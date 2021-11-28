Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, Kırgızistan'daki seçimlerin huzur içinde tamamlanmasından memnun
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin huzur ve barış içinde sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kırgız Cumhuriyeti’nde 28 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.
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Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Seçimleri Hk. https://t.co/fFSzuutZKA pic.twitter.com/WCKpeVZr2i— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 28, 2021
Açıklamada, seçimlerin Kırgızistan için hayırlı olması dileği ve, "Köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Kırgızistan’ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz" ifadesi yer aldı.
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