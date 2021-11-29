Sığınmacılara zamlı fatura uygulaması ve tüp bebek tedavisi için yardım isteyen kadına yönelik sözleri tepki çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında son karar açıklanacak.

Karar için gözler CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na çevrildi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan ile birlikte bir vatandaşa telefonda küfür eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için de karar Yüksek Disiplin Kurulu'nda verilecek.

Uyarı cezası almaları bekleniyor

Özcan ve Karaca daha önce CHP Genel Merkezi'ne giderek savunma yaparak partinin kararına saygılı olacaklarını söyledi.

Her iki belediye başkanının da uyarı cezası alması bekleniyor.

Tanju Özcan'ın tepki çeken açıklamaları bunlarla sınırlı kalmadı. Bolu'da bundan sonra yabancılara su, dolar kuru üzerinden satılacak, nikah ücretleri ise 100 bin lira olacak.

Bakanlık soruşturma başlattı

Bu konuda da CHP yönetimi rahatsızlığını Özcan’a iletti. İçişleri Bakanlığı da belediye meclisinin kararına ilişkin soruşturma başlattı.