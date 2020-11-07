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TBMM Başkanı Şentop: Fransız polisinin çocukları gözaltına alması devlet eliyle yapılan bir eşkiyalıktır
TBMM Başkanı Şentop: "(Fransız polisinin çocukları gözaltına alması) Bu devlet eliyle yapılan bir eşkiyalıktır" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransız polisinin çocukları gözaltına almasına ilişkin, şunlarım kaydetti:
"Bu devlet eliyle yapılan bir eşkiyalıktır. Fransa'da uzun zamandır İslam coğrafyasında yaşayan bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler var. Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır.
Şimdi iş iyice çığrından çıkmış gibi gözüküyor. Sadece İslam dinine ve onun Peygamberine hakareti ifade hürriyeti kapsamında görmenin ötesinde, bu hakaret edenleri tasvip etmeyi de zorunlu kılacak bir takım adımlar atıldığını görüyoruz"
Etiketler: Fransa Mustafa Şentop Son DakikaSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 13:38
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