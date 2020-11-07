Bakan Bekir Pakdemirli ve AK Partili Binali Yıldırım, 6.6 büyüklüğündeki depremle birlikte tsunaminin vurduğu Seferihisar'a geldi.

İlçedeki Müşerref Hepkon İlkokulu’nu ziyaret eden Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım, depremzede çocuklara 30 tablet dağıttı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin de katıldığı programda okuldaki öğretmen ve öğrenciler, Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım'a teşekkür etti.

Fatma Erçetin’in ailesine taziye ziyareti

Sığacık Marina’yı ziyaret eden Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım, tsunamiden etkilenen balıkçılarla görüşüp zararlarının karşılanacağını söyledi.

Tsunamide suya kapılıp, boğularak hayatını kaybeden 89 yaşındaki Fatma Erçetin’in ailesini de ziyaret eden Bakan Pakdemirli ve Milletvekili Yıldırım, aileye baş sağlığı diledi. Binali Yıldırım’ın dua okuduğu ziyarette, aileye ihtiyaçları soruldu.

Binali Yıldırım ve Bakan Bekir Pakdemirli, daha sonra esnafı ziyaret edip dükkanlardaki hasarlarla ilgili bilgi aldı.