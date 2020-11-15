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TBMM Başkanı Şentop, Formula 1 pistini inceledi
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı olan Türkiye Grand Prix'si yarışları öncesi pisti ve hazırlıkları inceledi. Şentop, yarış sonrası dereceye giren sporculara ödüllerini takdim edecek.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Formula 1 Dünya Şampiyonasının İstanbul ayağı öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ile Formula pozu verdi.
Saat 15:00'te yarışın tamamlanması ile birlikte Meclis Başkanı Şentop, yarışta ilk 3'e girecek pilotlara ödüllerini takdim edecek.
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