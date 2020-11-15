TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Formula 1 Dünya Şampiyonasının İstanbul ayağı öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ile Formula pozu verdi.

Saat 15:00'te yarışın tamamlanması ile birlikte Meclis Başkanı Şentop, yarışta ilk 3'e girecek pilotlara ödüllerini takdim edecek.