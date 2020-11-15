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Bakan Çavuşoğlu koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Covid-19'a karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen potansiyel aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çifti, aşının bulunmasındaki başarılarından dolayı tebrik etti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu KoronavirüsSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 13:27
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