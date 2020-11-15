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Bakan Çavuşoğlu Etiyopyalı mevkidaşını tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Etiyopyalı mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Etiketler: Mevlüt ÇavuşoğluSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 13:23
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