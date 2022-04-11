Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Bursa'nın ilk polis merkezi amirliğini ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Bursa'daki ilk polis merkezi amirliğinde görevli polisleri ziyaret etti.
Bursa'daki bir dizi programının ardından Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret eden Şentop, burada görevi başındaki polis memurlarını tebrik etti.
Mustafa Şentop, bir süre polis memurlarıyla sohbet etti.
Ziyarete TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve bazı milletvekilleri ile başkomiser Eralp Uysal, kadın polis memurları Tuğçe Savaş ve Çiğdem Avcı da katıldı.
Etiketler: Bursa Mustafa Şentop Polis TBMM
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