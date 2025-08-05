TBMM Başkanı Kurtulmuş: İnanıyorum ki komisyonumuz tarihi misyonu layıkıyla gerçekleştirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyonun ilk toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklalamaları şu şekilde:

"Terörsüz Türkiye" hedefimiz doğrultusunda Gazi Meclisimizde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ilk toplantısını güçlü bir katılımla başlatmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Sürecin dikkatli bir şekilde bu noktaya gelmesinde büyük emekleri olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’na, Yeni Yol Partisi’nin Grup Yönetimine ve Gazi Meclisimizdeki siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür ediyorum.

Milletlerin tarihinde öyle anlar vardır ki yalnız o günü, o anı değil, milletlerin yarınlarını da şekillendirir; bugün de öylesi günlerden birindeyiz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir.

Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terör illetinden kurtulmak için milletimiz geçmişte en zorlu dönemlerde nasıl birlik içerisinde kenetlenerek hareket ettiyse, bugün de aynı inanç, kararlılık ve dayanışmayla bu sorunu çözeceğiz.

Bugünkü toplantımız yalnızca komisyonumuzun çalışmalarının başlangıcı değil, aynı zamanda aziz milletimizin geleceğe dair umutlarının yeşermesinin de başlangıcıdır.

Bugün toplanan komisyon, halkın sesi olmanın yanı sıra toplumsal barışın taşıyıcısı, kardeşliğin teminatı ve Meclis’in çözümün meşru adresi olduğunu hatırlatma iradesidir.



Canları pahasına bu vatanı savunan tüm kahramanlar, bugün burada başlattığımız sürecin manevi mimarlarıdır. Bu istikamette atacağımız her adımda, onların emanetine sadakatle bağlı kalacağımızı ilan ediyoruz.

Türk-Kürt kardeşliği, coğrafyamızın asli kodudur. Çanakkale’de omuz omuza savaşanların torunlarıyız. Kaderdaşlık, yalnız savaş meydanlarında değil, alın terinde, acıda ve umutta da birlikte yürümektir. Bugün de bizler, halkın tam içinden çıkan akla yaslanarak, millî irfanı kuşanarak, tarihi bugünün anlayışıyla yeniden yorumlamak ve geleceği bu iradeyle kurmak mecburiyetindeyiz.

Komisyonumuzun çalışmaları, halkın gözü önünde ve millet iradesinin güvencesiyle ilerleyecektir. Bu süreç, Türk’ün de Kürt’ün de her kesimden yurttaşın ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir. Dolayısıyla komisyonumuz, müzakereci bir istişare organı olarak hareket edecektir.

İnanıyorum ki komisyonumuz, millî birlik ve kardeşlik içinde yürütülen bu tarihi misyonu layıkıyla gerçekleştirecektir.

Niyetimiz halis, sözümüz kuvvetli, ufkumuz açık, vaktimiz bereketli, kardeşliğimiz daim olsun.

İnancımız tamdır, Allah yar ve yardımcımız olsun."