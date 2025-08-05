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TRT Haber 05.08.2025 19:28

İletişim Başkanı Duran NEXT Sosyal'e katıldı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye’nin yeni sosyal medya mecrası NEXT Sosyal’e katıldı.

İletişim Başkanı Duran NEXT Sosyal'e katıldı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tarafından NeXT Sosyal platformunda yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Dijital iletişim ve sosyal medya dünyasının hızla yükselen yeni değeri Next Sosyal; başta gençler olmak üzere vatandaşlarımızın ve dünyanın dört bir yanından yeni kullanıcıların enerjisi ile büyümeye devam ediyor.

Next Sosyal; sadece bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda ortak değerlerde, ortak duygularda buluşabileceğimiz güçlü bir adım.

Geleceği inşa ederken; bağımsız, güvenli ve özgün bir platformda birlikte üretmek, birlikte paylaşmak için biz de buradayız.

Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

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