İletişim Başkanı Duran NEXT Sosyal'e katıldı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tarafından NeXT Sosyal platformunda yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Dijital iletişim ve sosyal medya dünyasının hızla yükselen yeni değeri Next Sosyal; başta gençler olmak üzere vatandaşlarımızın ve dünyanın dört bir yanından yeni kullanıcıların enerjisi ile büyümeye devam ediyor.

Next Sosyal; sadece bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda ortak değerlerde, ortak duygularda buluşabileceğimiz güçlü bir adım.

Geleceği inşa ederken; bağımsız, güvenli ve özgün bir platformda birlikte üretmek, birlikte paylaşmak için biz de buradayız.

Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."