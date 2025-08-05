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Gündem
TRT Haber 05.08.2025 15:28

İletişim Başkanı Duran: YAŞ kararları kahraman ordumuza hayırlı olsun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesine, Türkiye'nin güvenliğine ve milletin huzuruna katkı sunması temennisinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran: YAŞ kararları kahraman ordumuza hayırlı olsun

İletişim Başkanı Buhanettin Duran, Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında icra edilen Yüksek Askeri Şura'da alınan kararların, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha da güçlenmesine, ülkemizin güvenliğine ve milletimizin huzuruna katkı sunmasını temenni ediyorum. Görevlerini başarıyla tamamlayan komutanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, yeni görevlerine atanan değerli komutanlarımıza muvaffakiyetler diliyoruz. Aziz milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olsun."

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ)
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