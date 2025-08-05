EGM, başkomiserin e-imzasıyla adli kontroller kaldırıldı iddiasını yalanladı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Başkomiserin e-imzasını almışlar ve e-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar" içerikli haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, EGM hizmetlerinde kullanılan e-imzanın sadece kurum tarafından verilmekte olduğu, sertifikasyon işlemlerinin kurum içerisinde yapıldığı ve harici e-imza kullanımının kesinlikle söz konusu olmadığı ifade edildi.

Kurum tarafından ürertilen e-imzanın sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanıldığı belirtilen açıklamada, "Bahsedildiği gibi e-imza aracılığı ile giriş yapılabilecek herhangi bir Narkotik sistemi bulunmamaktadır. Narkotik Sistemlerinin kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlmelerine, çok katmanlı farklı güvenlik sistemleri ve kapalı ağ üzerinden erişim sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Sistemin dış bağlantıya kapalı olduğu ve Narkotik Sistemlerine, sistemin doğası gereği e-imza ile giriş yapılabilmesinin mümkün olmadığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bahse konu sahte e-imzanın kopyalanmadığı, ilgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun bir ilimizdeki bayi/ofisi üzerinden sahte kimlik kartı ve personel adına sahte evrak ile personele ait olmayan farklı telefon ve mail adresi kullanılarak, personelin bilgisi dışında üretildiği anlaşılmış ve iptal ettirilmiştir. Ayrıca, sahte e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair bulgu da tespit edilmemiştir. Elektronik imzayı üreten ve üretilmesine aracılık edenler hakkında müşteki durumunda olan başkomiser tarafından 30 Haziran 2025 tarihinde şikayetçi olunmuştur. Öte yandan adli kontrol kararları ile ilgili iş ve işlemler de adli makamlarca yapılmakta, emniyet personelinin böyle bir yetkisi kesinlikle bulunmamaktadır."