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Gündem
TRT Haber 05.08.2025 12:10

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyon toplandı

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyonun ilk toplantısı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, TBMM Tören Salonu'nda bugün yapıldı.

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan komisyon toplandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında bugün saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplandı.

48 üyeden oluşan komisyonun açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı.

Konuşmasında komisyonun sıradan bir heyet olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Tarihi bir dönüm noktasındayız. Yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bu komisyon sıradan bir heyet değil, milletin iradesini temsil ediyor. Komisyonumuz on yıllardır milletimizin enerjisini tüketen ve kardeşi kardeşten uzaklaştırmaya çalışanların provoke ettiği bir meseleye yeni bir gözle bakma iradesinin de yansımasıdır" dedi.

Açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıda, siyasi parti temsilcileri , görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak. Ayrıca, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

Ayrıntılar geliyor...

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