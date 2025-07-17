TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Güler ve TSK komuta kademesini kabul etti

Meclis Başkanlığındaki görüşmeye, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Kurtulmuş, Bakan Güler ve komutanları kapıya kadar uğurladı.

Gündemde "Terörsüz Türkiye" vardı

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Bakan Güler ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Meclis'te kabul etti.

Güler ve Komutanların, TBMM Başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla Kurtulmuş'a hayırlı olsun dileklerini ilettiği kabulde ayrıca bölgedeki son gelişmeler, Türkiye'nin güvenlik öncelikleri ile "Terörsüz Türkiye" vizyonu kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin konular ele alındı.