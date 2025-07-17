Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.07.2025 09:54

Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza

Yalova'da bir tersanenin atık suyunu denize bıraktığı tespit edildi. Beşiktaş Tersanesi'ne 3 milyon 739 bin lira ceza uygulandı.

Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri devriye sırasında Yalova’daki Beşiktaş Tersanesi’nde denize atık su deşarjını tespit edip Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı doğrultusunda bölgede inceleme yapan ekipler alınan su numunelerini incelenmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanlığı'na teslim etti.

Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Yalova’da denize atık su deşarj ederek ‘Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.

Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Denizi Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Ahmet Minguzzi Cinayeti Davasında 4. duruşma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
10:01
Altının gramı 4 bin 312 liradan işlem görüyor
09:49
Arap ülkeleri, İsrail'in Suriye’ye yönelik düzenlediği saldırıları kınadı
09:38
Ahmet Minguzzi Cinayeti Davasında 4. duruşma
09:14
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:06
Irak'ta AVM yangını: 50 ölü
Yunanistan'da İsrail'e askeri malzeme götürülmesini engellemek için eylem yapıldı
Yunanistan'da İsrail'e askeri malzeme götürülmesini engellemek için eylem yapıldı
FOTO FOKUS
Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
Katil İsrail'den Şam'a yeni hava saldırısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ