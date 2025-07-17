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Gündem
TRT Haber 17.07.2025 08:33

Kabine toplantısında gündem "Terörsüz Türkiye"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Terör örgütünün silah bırakmasının ardından yapılacak ilk Kabine toplantısında, terörsüz Türkiye hedefine yönelik son durum değerlendirilecek. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları da gündemde olacak.

Kabine toplantısında gündem "Terörsüz Türkiye"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Toplantıda, terör örgütünün silah bırakmasıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ve yeni dönemin yol haritası değerlendirilecek.

Konuya ilişkin Meclis çatısı altında yürütülecek çalışmaların da değerlendirileceği toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki adımların bölgeye yansımaları da ele alınacak.

Suriye'de yaşanan gelişmeler de ele alınacak

Toplantıda, bölgedeki sıcak gelişmeler de gündemde olacak. Bu kapsamda Suriye'de yaşanan son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar ve İsrail’in Suriye'ye saldırıları başlıklar arasında yer alıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan Terörsüz Türkiye
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