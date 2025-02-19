Tayfun’un yeni varyantları yolda

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ev sahipliğinde başkent Abu Dabi’de düzenlenen IDEX 2025 fuarı tüm hızıyla sürüyor. Kendi alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri kabul edilen etkinliğe bu yıl 90 Türk firması katılıyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, organizasyon kapsamında TRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

“Tayfun’un cerrahi hassasiyetini dünyaya gösterdik”

Kamuoyunda detayları en çok merak edilen projelerden biri olan Tayfun balistik füzesinin son atış testine değinen İkinci, son derece başarılı bir denemeye imza attıklarını söyledi.

Tayfun’un hedefini adeta cerrahi hassasiyetle vurabilecek son teknolojide bir ürün olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini ifade eden İkinci, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin balistik füze teknolojileri konusunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olacağının altını çizdi.

Her ne kadar kamuoyunda öyle algılansa da Tayfun’un tek bir füze ürünü olmayacağını dile getiren İkinci, “Birden fazla blok olacak. Farklı menziller, farklı harp başlıkları bulunacak. Hepsi bir araya gelince Tayfun aslında bir balistik füze ailesi olarak adından söz ettirecek.” ifadesini kullandı.

[Abu Dabi'deki savunma sanayii fuarında Roketsan standı yoğun ilgi gördü.]

Tayfun’un diğer varyantları için çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "800 km menzilli füze stokumuzu artıracağız. 2 bin km menzilli füze çalışmamızı da hızlandıracağız" demecini anımsatan İkinci, bunun kendilerine verilen bir görev olduğundan bahsedip, şöyle devam etti:

“Tayfun’da bir yanda seri üretim devam ediyor… Diğer yandan yeni varyantların geliştirilmesi ve bu ailenin çeşitliliğinin artırılması adına da çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, bildiğiniz üzere hem Gök Vatan hem Mavi Vatan’ı hava saldırılarına karşı korumak için Çelik Kubbe sistemi hayata geçecek. Ki burada biz de dahil çok sayıda Türk şirketi var. Bizim sorumluluğumuz füzeleri ve o füzeleri ateşleyecek sistemleri geliştirmek.

Şu an üzerine en fazla odaklandığımız nokta Siper’in ikinci füzesi olan ve 150 km menzile sahip Blok 2 füzesinin bir an önce envantere girmesini sağlamak. Çelik Kubbe’nin en uzun menzilli ve en önemli vurucu güçlerinden olacak.

Ayrıca Mavi Vatan’ın korunmasında bize çok ciddi katkılar sağlayacağına inandığımız Levent sistemi için de çalışmalar devam ediyor. Bu konuda yeni müjdelerimiz de olabilir. Envantere bir an önce girmesi için hazırlıklar sürüyor.

ROKETSAN olarak çok farklı ürünlerde hem geliştirme hem test faaliyetlerimiz var. Bunlar tamamlandıkça halkımızla yeni müjdeler paylaşmaya devam edeceğiz.”