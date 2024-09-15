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Savunma
TRT Haber 15.09.2024 20:41

Çelik Kubbe’nin SİPER'i yeni füzesiyle güçleniyor

Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü SİPER Ürün-2 sistemi, atışını başarıyla gerçekleştirdi

Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, SSB ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımıyla 12 Eylül'de Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirilen atışlı testte Atış Kontrol Merkezi, veri bağı, Füze Fırlatma Sistemi ve SİPER Ürün-2 füzesi kullanılarak sistem yetenekleri denendi.

SSB ile ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı arasında 15 Ocak 2018'de imzalanan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi Aşama-C (SİPER) Sözleşmesi kapsamında Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü, Türkiye’nin dağıtık mimaride çalışan ve stratejik seviyede kritik rol oynayan, yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2’nin test atışı başarıyla tamamlandı.

"Atış testi kapsamında toplanan verileri projenin geliştirme çalışmalarında kullanacağız"

Açıklamada gerçekleştirilen atışlı test faaliyeti kapsamında değerlendirmelerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü SİPER Projesi ile bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunmasının sağlanmasına imkan vermesini hedeflediklerini vurguladı.

Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"SİPER Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek olup ilerleyen aşamalarda balistik füzelere karşı angajman yeteneğinin kazanılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirecektir. Atış testi kapsamında toplanan verileri projenin geliştirme çalışmalarında kullanacağız. Proje kapsamında görev alan ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE firmalarımızı ve görevli personelini yürekten tebrik ediyor, gerçekleşen atış testinin vatanımıza ve ülkemiz savunmasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

SİPER Projesi kapsamında SİPER Ürün-1 Sistemi'nin kabul faaliyetlerinin tamamlanarak bu yıl sonunda envantere kazandırılması hedefleniyor.

SİPER Hava Savunma Sistemi, bünyesinde hava savunma planlama ve koordinasyon, komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı, birleştirilmiş hava resmi üretimi, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, manuel/yarı otomatik/otomatik angajman, ​dost düşman tanıma (IFF), füzelerle çift yönlü iletişim, telli/telsiz haberleşme, dik/eğik atış, uzun menzil ve yüksek irtifada geniş hava tehdit setine karşı önleme kabiliyeti, zorlu şartlarda görev yapabilme, ​üst komuta ile taktik veri linkleri aracılığı ile bağlantı ve her biri 6 füze atabilen 8 FFS ile görev yapabilme özelliklerini barındırıyor.

ETİKETLER
ASELSAN Milli Savunma Bakanlığı ROKETSAN Savunma Sanayii Tübitak Yerli ve Milli Teknolojiler
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