Parçalı Bulutlu -3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 18.02.2025 19:21

Barış masası Türkiye'de kuruldu: Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki yapıldı

Türkiye'nin arabuluculuğunda Somali ile Etiyopya arasında yapılan Ankara Süreci'nde teknik müzakerelerin ilki Ankara'da gerçekleştirildi.

Barış masası Türkiye'de kuruldu: Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki yapıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Bildirisi kapsamında teknik müzakerelerin ilki Ankara'da yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, müzakerelere katılmak üzere Ankara’da bulunan Etiyopya ve Somali dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü.

Fidan, buradaki konuşmasında, bölgesel sahiplenme ve işbirliğinin aşırı kutuplaşmış olan dünyada hayati önem taşıdığını, bu çerçevede teknik müzakerelerin nihai başarısının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Barış masası Türkiye'de kuruldu: Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki yapıldı

Bunun, Afrika Boynuzu'nun geleceğini yeniden şekillendirmek ve zorlukları fırsatlara dönüştürmek için tarihi bir fırsat teşkil ettiğinin altını çizen Fidan, Afrika Boynuzu’nun istikrarlı ve müreffeh hale dönüşmesinin bir zorunluluk olduğunu ve bu süreçte atılacak adımların başka ülkelere de örnek teşkil edeceğini bildirdi.

Fidan, sürecin, tüm kıta için siyasi bir vizyon teşkil ettiğini, geçtiği güzergahların çok ötesine refah ve istikrar getirmeyi vadettiğini ve Kalkınma Yolu projesine benzer kapsamlı bir stratejik girişim olduğunu aktararak, Türkiye'nin bu süreci aktif bir şekilde kolaylaştırmaya, desteklemeye ve ileriye dönük olarak uygulanmasında rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

Barış masası Türkiye'de kuruldu: Etiyopya-Somali müzakerelerinin ilki yapıldı

Teknik müzakerelerde, Türkiye’nin bağlantısallık projelerindeki rolü ve Orta Koridor başta olmak üzere Bakü-Tiflis-Kars ve Kalkınma Yolu projelerinden örnekler sunuldu ve gümrük mevzuatları, liman projeleri ile ulaşım koridorlarının kalkınmaya olumlu etkileri ve bu konulardaki uluslararası standartlar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Somali-Etiyopya ilişkileri yeniden başlıyor: Süreçte kilit ülke Türkiye
Somali-Etiyopya ilişkileri yeniden başlıyor: Süreçte kilit ülke Türkiye

Olumlu bir atmosferde gerçekleştirilen ilk tur teknik müzakerede, Ankara Bildirisi’ndeki vizyonun hayata geçirilmesi ve iki ülkenin ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine dair somut hususlar, taraflar arasında akdedilebilecek bir çerçevenin olası unsurları ve atılacak müteakip adımlar hakkında kapsamlı görüşmeler yapıldı.

Türkiye, Ankara Bildirisi’yle kabul edilen ilkeler zemininde başlattığı bu süreci, Etiyopya ile Somali arasındaki işbirliğinin ötesinde, bölgesel bir kalkınma projesinin temeli olarak görüyor.

Bu çerçevede üç ülke tarafından, ilk tur teknik müzakerelerin sonunda bir ortak açıklama kabul edildi. Taraflar, ikinci tur teknik müzakerelerin yine Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında mart ayında düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.

Teknik müzakerelerin ilk turuna ilişkin açıklama yapıldı

Müzakerelere ilişkin yapılan açıklamada, Ankara Bildirisi kapsamındaki teknik müzakerelerin ilk turunun Somali ve Etiyopya arasında bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Somali’nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Ankara Bildirisi ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kolaylaştırıcılığında, "daha müreffeh ve istikrarlı bir geleceğe giden yolu açan bir vizyon ortaya koydukları" kaydedildi.

Bugün teknik müzakerelerin ilk turunda her iki heyetin de Ankara Bildirisi’nin lafzına ve ruhuna bağlılıklarını gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Heyetler, bu vizyonu hayata geçirmek ve karşılıklı faydaya dayalı sürdürülebilir kalkınmaya temel teşkil etmek üzere somut çalışmalara başlamışlardır. Her iki heyet de Türkiye'nin Mart 2025'te yapılması öngörülen bir sonraki teknik müzakereler için zemin hazırlama konusundaki kararlılığını takdirle karşılamaktadır."

ETİKETLER
Ankara Dışişleri Bakanlığı Etiyopya Somali
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan ile Olena Zelenska Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:43
Cevdet Yılmaz: TL'ye güven arttıkça rezervlerimiz rekor üzerine rekor kırıyor
19:31
Heyelan sonucu mahsur kaldıkları evden kepçeyle kurtarıldılar
19:32
ABD Başkan Yardımcısı: Rusya ile konuşmadan savaşı nasıl bitireceksiniz?
19:18
Kastamonu'da zehir taciri 13 kişi yakalandı
18:56
Bakan Fidan: Filistinlilerin toprakları müzakere konusu değildir
19:33
Zelenskiy ve Kellog'un basın toplantısı iptal edildi
İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı
İnebolu'da aşırı yağışlar heyelana yol açtı
FOTO FOKUS
ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi
ASELSAN, GÖKTAN atışını başarıyla gerçekleştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ