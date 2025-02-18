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Gündem
AA 18.02.2025 19:07

Emine Erdoğan ile Olena Zelenska Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan ile Olena Zelenska Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Lider eşleri, Eryaman Çocuk Evleri Sitesini ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geçti.

Cihannüma Salonu'nu gezen Emine Erdoğan ve Zelenska, Ukrayna özel bölümünde yer alan kitapları inceledi.

Emine Erdoğan ile Olena Zelenska Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Zelenska'ya, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce baskısı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye" tanıtım kitabını hediye etti.

Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ni ziyaret eden lider eşleri, okuma, resim ve boyama gibi etkinlikleri yapan çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları ve üzerinde gelincik desenlerinden oluşan resimler ile domates, köy biberi ve yıldız domates ata tohumlarının bulunduğu keseleri lider eşlerine hediye etti.

Emine Erdoğan ile Olena Zelenska Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

İkili görüşme gerçekleştirdiler

Kütüphane ziyareti sonrası Emine Erdoğan ve Zelenska, Devlet Konukevi'ne geçti.

Liderlerin eşleri, burada ikili görüşme gerçekleştirdi.

"Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü bağın yansıması"

Emine Erdoğan, kütüphane ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Olena Zelenska ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi ve Ukrayna Kitaplığını ziyaret ederek, ortak mirasa tanıklık ettik. Kitapların raflara sığmayan dostluğu, Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü bağın da bir yansıması. İki ülke arasındaki dostluğun, bu kitapların bilgeliği gibi nesiller boyu sürecek bir ışık olmasını temenni ediyorum. Barışın, kültürel dayanışmanın ve ortak değerlerin yaşatıldığı nice güzel günlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle..."

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