Tarımsal üretimde yeni dönem başladı. Yeni modelle çiftçiler planlı üretime yönlendirilecek, üretime karar vermeden önce ne kadar destek alacağını bilecek.

2025- 2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretim desteklerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık açıklandı.

Buna göre, aspir , mercimek, mısır, nohut, patates, soğan ve birinci grup yem bitkisi için dekar başına 244 lira lira destek verilecek.

Aralarında Amasya, Bingöl, Bitlis ve Çorum'un da bulunduğu 10 ilde yem bitkisi üreten çiftçilere yüzde 50 ilave planlı üretim desteği sağlanacak. Organik arıcılık yapan yetiştiricilere de kovan başına 244 lira ödeme yapılacak.

Stratejik ürünlere ilave destek

Çiftçiler ürünlerinin depolanması için de devlet desteği alacak. Depolarda muhafaza için Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kira ücret tarifesinin yüzde 75'i oranında destek verilecek.

Desteklerden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm üreticiler faydalanabilecek. Stratejik ürünlere ilave destek verilecek. Milli tohumla üretim yapanlar ek destek de alacak.

"Plansız üretimin getirdiği olumsuzlukların önüne geçilecek"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yeni modele ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak, 2025- 2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, "Kararla birlikte, hayvancılık ve su ürünlerinde olduğu gibi, bitkisel üretimde de artık üretim planlamasının en önemli ayağını uygulamaya almış oluyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, karardaki öne çıkan maddeleri şu şekilde özetledi:

"İlk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık açıklandı. İlk defa destek ödemeleri üretim döneminden önce açıklandı. Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi. Bitkisel üretim yapan ÇKS’ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacak. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek.

Su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacak. Kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan ilave destek alacak. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek."

Karala birlikte çiftçilerin üretime karar vermeden önce, hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bileceğine değinen Yumaklı, "Böylece çiftçilerimizi planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği bir takım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız. 2024- 2025 üretim sezonuyla başlayan 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması ve 2025- 2026- 2027 üretim yıllarını kapsayan desteklerimiz çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı