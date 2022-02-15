Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, dönemin tapu müdürü, 2 yardımcısı ile rüşvete aracılık etmekle suçlanan 1 emlakçının da olduğu 47 kişi bulunuyor.

Küçükçekmece Tapu Dairesi’nde dönemin müdürü ve 2 yardımcısının da aralarında olduğu 47 sanık hakkındaki rüşvet soruşturması tamamlandı. İddianamenin ayrıntılarına TRT Haber ulaştı. Detayları @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı.https://t.co/nQ59fg9ktk pic.twitter.com/DYaaOxSxUF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 15, 2022

22 Ocak 2021'de İstanbul Mali Şube Polisi tapuda rüşvet operasyonu gerçekleştirdi. Tapudaki rüşvet şebekesi çökertildi.

TRT haber iddianamenin detaylarına ulaştı. 47 sanık hakkında 4 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezası talep edildi.

Para alışverişinin tuvalette yapıldığı belirlendi

İddianamede para alışverişlerinin çoğunlukla tuvalette yapıldığı yer aldı. İşlemler için farklı rüşvet tarifesi uygulandı. 50 liradan 10 bin liraya kadar rüşvet toplandı.

Rüşvet havuzunda biriken para örgüt hiyerarşisine göre paylaşılıyordu. Tapu müdürü ile müdür yardımcıları 2 pay , işlemi yapan memur 1 pay alıyordu. Rüşvet miktarı beğenilmezse işlem rafa kalkıyordu.

47 sanık hakkında 4 ila 12 yıl arasında hapis cezası istendi

Sanıklar ifadelerinde tüm suçlamaları reddetti. Üzerlerinde bulunan ve içinde para olduğu şeklinde kayıtlara geçen zarflarda evrak olduğunu öne sürdüler.

İddianamede, 70'in üzerinde rüşvet eylemine yer verildi. Yapılan işlemlerde rüşvetin olağan hale getirildiği belirtildi.