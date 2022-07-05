CHP yönetimi tarafından “parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları” nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için süreç başladı.

Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan hakkındaki dosyayı gündemine aldı.

25 Temmuz Pazartesi günü yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Özcan'dan savunma alınacak.

Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) oy birliği ile alınan karar uyarınca Tanju Özcan, hakkındaki disiplin süreci tamamlanana kadar partinin hiçbir faaliyetine katılamayacak.

Özcan, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Tanju Özcan, disiplin kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi.

Kılıçdaroğlu randevu verirse Disiplin Kurulu toplantısı öncesinde Özcan'ın genel merkeze gelmesi bekleniyor. Özcan, ihracı durumunda başka bir partiye geçmeyeceğini ifade etmişti.

Özcan'ın savunmasının alınmasından sonra karar için bir gün belirlenecek.

{ilgili-haber-}

İkinci kez disipline gönderildi

Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı. Bu nedenle tüzük gereği Yüksek Disiplin Kurulu hangi cezaya karar verirse versin ikinci kez disipline gönderildiği için bir üst ceza verilmesi gerekiyor.

AK Partili üyeye cinsiyetçi sözleri nedeniyle disipline sevk edilmişti

Özcan 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında AK Partili kadın üyeye yönelik cinsiyetçi sözleri nedeniyle disipline sevk edilmişti.