Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül ile Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının keskin nişancı atışıyla şehit düşen Özgül ile aynı bölgede teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Bal'ın ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Pençe Operasyonları Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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