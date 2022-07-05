Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü'nün katılımıyla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının eğitim durumlarına göre kamuya atanması töreni bugün yapıldı.

Noter huzurunda yapılacak atamayla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki avukat, arkeolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, Kur’an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, öğretmen, redaktör, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, veteriner hekim, hizmetli ve sürekli işçi kadrolarına 374 kişi atandı.

Kamuya atanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 437 oldu

Atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısının 47 bin 437'ye ulaştığını belirten Öncü şunları söyledi:

"2012 yılında yaptığımız hukuki düzenlemeyle terörle mücadelede şehit olanların hak sahiplerine sağlanan istihdam hakkını 1'den 2’ye çıkardık. Asayiş ve güvenlik ile hak malulu kapsamında şehit olanlara 2, malul olanlara 1 istihdam hakkı sağladık. 2002 yılında kamu istihdamı edilen şehit yakını gazi ve gazi yakını sayısı 6 bin 315 iken bugün gerçekleştirdiğimiz 374 kişinin atanması ile bu sayı 47 bin 437 olacak."

Atama sonuçları saat 18.00 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.