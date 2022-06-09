Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksicilere il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kaçak göçmenlerin taşınmalarına aracılık edenlerle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Soylu, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getirildiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taksilere yönelik yeni bir adım atıldığını açıkladı.
Soylu "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin" dedi.
Öte yandan tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurulacağını söyledi.
Etiketler: Süleyman Soylu Taksi
Son Haberler
- 11:42
- 11:45
- 11:43
- 11:27
- 11:43
Sıradaki Haber
EFES-2022'de seçkin gözlemci günü başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz