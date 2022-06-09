Türkiye'nin en büyük askeri tatbikatlarından biri olan EFES-2022, 37ülkenin katılımıyla İzmir’de devam ediyor. Aynı zamanda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin de sergilendiği tatbikat programının en büyük sürprizlerinden biri Kargı Anti-Radyasyon İHA’nın ilk kez görücüye çıkması oldu.

Aslına bakılırsa Kargı yeni bir ürün değil. İlk uçuşunu 2018 yılında yapan platformun o gün üzerinde çok sayıda yabancı bileşen vardı. Doğrudan ve örtülü ambargoların ardından sürecin çıkmaza girebileceği gerçeği şirket yetkililerini farklı bir yol izlemeye itti. Aradan geçen sürede motorundan pervanesine, harp başlıklarından haberleşme sistemlerine kadar kritik tüm sistemleri yerlileşti.

İsrail malı ürünlerin yerini alacak

Kargı’nın temel olarak düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve satıhtan havaya füze sistemlerini hedef alacağını söylemek yanlış olmaz. Karabağ Savaşı’nda İsrail yapımı kamikaze İHA’ların süreci nasıl değiştirdiği net bir şekilde görüldü. Kargı yetenekleriyle İsrail’in Kamikaze İHA’ları Harpy ve Harop arasında bir yere konumlanıyor.

Savunma Sanayii Araştırmacısı Yusuf Akbaba, Türkiye’nin mevcut iklim göz önüne alındığında Kargı’nın benzeri bir sistemi tekrardan tedarik etmesinin pek de mümkün olmadığının altını çiziyor. Akbaba, Kargı ile bugüne kadar 15 atış yapıldığı bilgisini de paylaşıyor ve “Kargı dolanan mühimmat özelliğiyle hava savunma sistemlerinin baskılanması ve imhası görevlerinde kullanılacak. Ayrıca farklı stratejik hedeflere karşı da rol oynayabilir” diyor.

[Yeni kamikaze insansız hava aracı Kargı ilk kez görücüye çıktı. Foto: AA]

Kargı nasıl çalışacak?

Kargı da muadil sistemlerinde olduğu gibi roket motoru sayesinde önce kanisterinden ayrılacak, belli bir irtifada kendi motorunu çalıştıracak ve görev sahasına gidecek. İlk etaptan 6 saatin biraz üzerinde havada kalış süresi olduğu konuşulan Kargı pasif radar arayıcı başlığı ile hedefi tespit edecek. Sonrasında hedefe yaklaşan Kargı, hedefe ne kadar mesafede patlayacağını da kendisi belirleyecek. Kargı bunu hesaplayabilen bir sisteme sahip.

Düşman bölgesindeki elektronik harp sistemlerini de imha edebilecek olan Kargı kamikaze İHA, istenildiği taktirde kamyona monte edilerek mobil hale de getirilebilecek.

Hava Kuvvetleri’nin bu yıl bitmeden kabul sürecini tamamlayacağı konuşuluyor. 2022 yılı sonuna doğru ise Kargı’nın seri üretiminin başlaması ve ardından envantere girmesi bekleniyor.

Etrafımızdaki çatışma bölgeleri için çok kritik

Yusuf Akbaba, Kargı’nın üretim sürecinde Türkiye'nin İHA alanında gösterdiği başarılara dikkat çekiyor. Bu sayede Kargı'nın motoru, harp başlığı ve data linki gibi önemli bileşenlerini yerli/milli olarak geliştirilebildiğini söylüyor.

Bu durumun iki husus açısından son derece değerli olduğunu ekliyor ve “Hem Türk savunma sanayiinde olumlu bir domino etkisi ortaya çıkıyor hem de ambargo ya da ihracat kısıtlaması gibi muhtemel sorunların da önüne geçiyor” diye konuşuyor.

Akbaba’nın bahsettiği bir diğer nokta da son derece önemli:

“Türkiye'nin etrafındaki çatışma bölgelerinde ve hasmane tutum sergileyen birçok ülkede Rus üretimi hava savunma sistemleri bulunuyor. Kargı ve benzeri sistemlerin Rus hava savunma sistemlerine karşı ne denli etkili olduğunu Karabağ başta olmak üzere bizzat sahada gördük.

Yine de bilindiği üzere bir ürünün kabiliyeti hakkında yorum yapmadan önce sahada rüştünü ispatlamasını beklemek gerek. Ancak Kargı'nın Türkiye'nin İHA/SİHA kapasitesi düşünüldüğünde muadillerinden önde olacağını söylemek mümkün. Gelecek dönemde Kargı'nın RF başlıklı Anti radyasyon İHA versiyonuna ek olarak İsrail'in bir diğer dolanan mühimmatı Harop gibi elektro optik güdümlü de üretilmesi sürpriz olmaz.”

Dünya pazarında geniş yer bulabilir

Her yeni çıkan Türk savunma sanayii ürününün muhtemel ihracat potansiyeli de önemli başlıklardan biri. Dünyanın farklı coğrafyalarında Türkiye imzalı savunma sanayii ürünlerine ilginin belki de en yüksek olduğu dönemlerden birindeyiz.

Kargı için benzer bir senaryo olup olamayacağını merak ediyoruz… Yusuf Akbaba, Kamikaze İHA başarılarının Karabağ Savaşı’nda dünya tarafından çok net görüldüğüne işaret ediyor ve “İsrail o süreçte yaptığı reklamla çok büyük satışlar yapma başarısına ulaştı. Türkiye'nin ihracatta artan gücü düşünüldüğünde Kargı dolanan mühimmatın TSK tarafından kullanıldıktan sonra kendisine dünya pazarında geniş yer bulacağını rahatlıkla söyleyebiliriz” diyerek sözlerini tamamlıyor.