Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesindeki terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor.

Yakalanan ya da etkisiz hale getirilen her bir teröristle birlikte terör örgütü PKK\YPG'de büyük bir panik ve çöküntü yaşanıyor.

Yüzden fazla lider konumundaki teröristin etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, ''Sınırı aşan alanlarda yüzü aşan 110 civarında lider kadroda teröristi imha etti. Her biri kendi içerisinde büyük operasyonlar. Hiçbir örgüt lideri kendisini artık erişilemez görmüyor'' dedi.

Sözde lider kadrolar hedefte

Etkin istihbarat ve İHA\SİHA operasyonlarıyla sözde örgüt liderleri tasfiye edilerek terörle mücadeleye derinlik kazandırılıyor.

Bunun son örneklerinden biri, Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan'dı.

Terörist Mehmet Doğan İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde mavi kategorideydi.

PKK'nın dağ kadrosundan Dilbirin Kaçar da Suriye'de yapılan operasyonla yakalanarak adalet karşısına çıkarılan teröristler arasında yer aldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen de, teşkilatın operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen isimlerdendi.

Operasyonların çok büyük etkiye sebep olduğunu belirten Ağar, şunları söylüyor:

''Sonuçta o ülkede onların himaye ettiği bir yapının elemanlarını alıp toplayıp getiriyorsunuz ülkeden çıkartmak bile çok zor yani. Bu da büyük bir etkiye karşılık geliyor.''

Operasyonlarda son teknoloji milli silahlar kullanılıyor

Geliştirilen her bir savunma sanayi ürünü silahlı kuvvetler ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da kapasitesini artırmada önemli rol oynuyor.

Yeni nesil milli silahların operasyonlardaki önemini vurgulayan Ağar, ''Yeni nesil sihalar Akıncılar, Aksungurlar ve bunların erişim kabiliyet ve kapasitesi diğerlerinden çok daha yüksek. Şuan çok rahatlıkla Süleymaniye ekseninde çem çemalde uzak alanlarda hedefleri imha edebliyorlar bunlar önemli şeyler'' diye konuştu.

Milli İstihbarat Teşkilatı son yıllarda, terörü kaynağında yok eden çalışmalarla Türkiye'nin güvenliğine önemli katkılar sağlıyor.