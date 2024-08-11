Takas sürecinde neden Türkiye seçildi? İşte operasyonun arka planı...

Büyük takasa ilişkin diplomasi trafiği ABD ve Rusya'nın Türkiye'den yardım istemesiyle başladı.

Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşında sergilediği yapıcı tutum ve güven, Ankara'nın tercih edilmesinde önemli ol oynadı.

İki ayda İstanbul ve Ankara'da iki üst düzey toplantı yapıldı. Bu toplantılara karşılıklı esir takası yapacak 7 ülkenin temsilcileri katıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre tercih sebeplerinden biri de disiplin oldu...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tüm detayları büyük bir gizlilik ve disiplin içinde yönetti. MİT'in operasyonlarında herhangi bir pürüz veya kriz yaşanmamasına dikkat çekildi.

Esir takasında yıllardır görülmemiş isimler vardı. Kimi uçaktan uçağa, kimi uçaktan odaya alındı. Sağlık kontrolleri, kimlik tespitleri, yemek servisleri bile MİT'in ekipleri tarafından yapıldı.

Biden ve Putin'den Erdoğan'a teşekkür

Takas operasyonu öncesinde ABD'den ilginç bir talep de geldi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Mili İsbtihbarat Teşkilat Başkanı İbrahim Kalın'ı aradı. Operasyonun Türkiye saati ile 17.00’de yapılmasını istedi.

Başkan JOE Biden'ın değiş tokuşu canlı olarak izlemek istediği belirtildi. Operasyon başladı, 7 ülkede nefesler tutuldu.

ABD Başkanı Biden, uçakların havalanışından itibaren Beyaz Saray'da özel bir odada ekranların başındaydı. Takas sürecini dakika dakika izledi. Uçaklar indiğinde önce Esenboğa’yı aradı, Amerikalılarla konuştu, sonra da basın toplantısı yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak teşekkür etti. Aynı saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de teşekkür mesajı yolladı.

MİT'in diplomasi başarısı

Güvenlik kaynaklarına göre bir başka önemli kriter de Türkiye'nin taşıdığı sorumluluk duygusu.

Operasyonda görev alan herkes mesuliyet duygusu içinde hareket etti, Esenboğa'da kontrol süreci de daha kolay oldu.

Böylece 7 ülkenin cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimi başarıyla tamamlandı. Türkiye bir kez daha bölgesinde barış anahtarı olduğunu kanıtladı.

"Türkiye başarılı performansıyla bu işte marka halinde geldi"

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, operasyonun önemine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Biden operasyonu dakika dakika izlemek amacıyla saatini belirlemek için talepte bulundu. Biden ve Putin'in teşekkür amaçlı Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini iletmeleri operasyonun ciddiyetini gösteriyor. Bu işin sorumluluğu var yüksek sorumluluk duygusu aynı zamanda bu görevi üstlenen karşıdaki tüm ülkelere güven vermeniz Türkiye'yi eşsiz kılıyor. Uluslararası bir televizyon kanalı takas operasyonunu hiçbir haberinde ve anlatımında kullanmadı. Bunu Yahudi lobisi olarak gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Türkiye daha önce Rusya ve Ukrayna arasındaki başarılı performansı ile bu işin markası haline geldi. Takastaki kişilerin önemini de gösteriyor. 28 yılda hapishanede olan isimler var bunların arasında. Uçakların Türkiye'ye gelmesi değil, getirilenlerin pazarlığa ve anlaşmaya dayalı performansı da çok önemli.Türkiye, bölgesindeki aktörler bazında hem kapasitesi, başarısı ve güven veren kimliğiyle müstesna bir ülke. En kavga eden ülkeler bile iletişim kanalı açmak zorundalar. Çok az sayıda ülkenin istihbaratı bunu başarabilir. Türkiye'nin bu alandaki önemi konuşulmaya devam edecek."