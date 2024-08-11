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Gündem
TRT Haber 11.08.2024 09:04

Türkiye'nin yiğit evladı: Eren Bülbül

Tüm Türkiye onu her zaman "İyi ki varsın Eren" sözleriyle andı. O, 15'inde PKK'lı teröristlerin saldırısında Maçka'da şehit düştü. Gönüllerde taht kuran, kahraman Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti.

Karadeniz'in gül yüzlü yiğit delikanlısı, gencecik yaşında yüreğini vatan sevgisi ile doldurmuş bir kahraman...

Eren Bülbül 1 Ocak 2002'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Köprüyanı köyündeki evinde maddi zorluklar içinde büyüdü. Henüz 14 yaşındayken babasını kaybetti. Evin çocuğu da oldu, sırası geldi babası da...

Küçük bir köyün, küçük bir evinden tüm Türkiye'nin kalbine yerleşecekti.

15 yaşındaki Eren, teröristlerden korkmadı

Tarih 11 Ağustos 2017'yi gösteriyordu. Maçka kırsalında aç kalan PKK'lı teröristler Bülbül ailesinin evine girdi. Eren durumu fark etti, hemen güvenlik güçlerine haber verdi.

Eren, olay yerine ulaşan ekiplere yol gösterdiği sırada teröristlerin saldırısına uğradı. Doğup büyüdüğü evin bahçesinde hain kurşunların hedefi oldu. O ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik, birlikte şehit oldu.

Eren Bülbül gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreniyle binlerce kişi tarafından ebediyete uğurlandı.

Şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti

Eren ve Astsubay Ferhat Gedik'in kanları yerde kalmayacaktı. Güvenlik güçleri, operasyonlarla teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi. Türk milleti, 15'inde şehit düşen Eren'i hiç unutmadı. Eren'in şehadetinin üzerinden tam 7 yıl geçti, hatırası bir an olsun unutulmadı. Maçka ilçesindeki kabristanında ailesi ve sevdikleri tarafından sıkça anılıyor.

"İyi ki varsın Eren"

Eren'in hayatı, TRT ortak yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile de milyonlara ulaştı. Adı, vatanın dört bir yanındaki okullara, kütüphanelere, yollara verildi.

Şehadetinden bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" demişti. Bugün milyonlar hep bir ağızdan o sözü söylüyor; İyi ki varsın Eren...

"Şehitliği çoktan kazanmıştı bu çocuk"

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun vatanı için en iyisini yaptığını belirterek, "Benim evladım yapabilecek olan şeylerin en iyisini yaptı. Ondan mutluyum, huzurluyum. Ya benim evladım görse onları göz yumsa, kimseye bir şey söylemese, onları burada beslemiş olurduk, onlara biz burada meydan vermiş olurduk" dedi.

Eren'in hayatındaki zorluklara da değinen Ayşe Bülbül, "Benim evladım bu dünyada çok zorluklar çekti. Umarım ki Cenab-ı Mevla'm bu dünyada çektiği zorluklara karşı o dünyada yerini iyi bir yer eyler. 20 liraya akşama kadar çaba sarf ederdi, nedir ki kardeşlerimin, annemin karnını doyurmaya çalışayım. Eren'in hayatı, duruşu, yaptığı işler... Şehitliği çoktan kazanmıştı bu çocuk” diye konuştu.

 

Haber: Ahmet Can
Kamera: Okan Uzun
Kurgu: Emrah Harmancı
 

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