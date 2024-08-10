Milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 67kg bronz madalya müsabakasında Büyük Britanya’dan Rebecca McGowan'ı 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Grand Palais'ta yapılan bronz madalya maçında Nafia Kuş Aydın, Büyük Britanyalı Rebecca McGowan ile karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın, bronz madalyanın sahibi oldu.

Bakan Bak, olimpiyat 3'üncüsü Nafia Kuş Aydın'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ı tebrik etti.

Bakan Bak, X hesabından "Nafia Kuş Aydın olimpiyat üçüncüsü. Paris 2024’te bronz madalyanın sahibi olan milli tekvandocumuzu kutluyorum." paylaşımını yaptı.

Nafia, kadınlar +67 kilodaki 3'üncülük müsabakasında Büyük Britanyalı Rebecca McGowan'ı yenerek kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde etmişti.