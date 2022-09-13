Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı 09:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahıl sevkiyatı sürüyor: 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 7 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 7 gemi daha hareket etti.
Tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak 7 gemi daha hareket etti.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2022
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