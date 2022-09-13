Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 7 gemi daha hareket etti.

Tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak 7 gemi daha hareket etti.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2022