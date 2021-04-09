Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklere Tel Rıfat bölgesinden taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklere, Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, “Terör örgütü PKK/YPG’nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi pic.twitter.com/TPAUfYn5XU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021
Böylece son 48 saatte Tel Rifat bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu.