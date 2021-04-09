Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerler Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Uzman Çavuş Ahmet Akdal, Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Er Tevfik Yasin Keser için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının pilotu Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal ve Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Mersin'de otobüs kazasında şehit olan Er Tevfik Yasin Keser için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençcelep, Akdal, Çakır ve Keser ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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