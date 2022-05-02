Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde taciz ateşi açan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Bakanlık açıklamada, "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.
Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2022
Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Ve3SkMOxzi
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