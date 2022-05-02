Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 17:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda bayramlaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan ile Aliyev görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.
Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
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