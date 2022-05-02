İletişim Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.