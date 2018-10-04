Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, dün öğleden sonra Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Büyükelçi El-Hireyci'nin kayıp olduğu belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin bakanlığa çağrıldığı öğrenildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın görüştüğü Büyükelçi Hireyci'ye, Suudi gazetecinin durumuna ilişkin bilgi soruldu.

Kayıp gazeteciden 2 gündür haber alınamıyor

Kendisinden iki gündür haber alınamayan Kaşıkçı'nın en son Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittiği iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın hala Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber