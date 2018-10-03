Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Münbiç yol haritası biran önce hayata geçirilmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmasının satır başları şöyle;

100 Günlük Eylem Planı biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımızın lansmanı ile bu projeler kamuoyu ile paylaşılmıştı bunların ne aşamada olduğu ile ilgili Başkan Yardımcısı Fuat beyin bir sunumu oldu.

Projelerin takvime uygun bir şekilde hayata geçirildiği gözlemlendi. Programın gerisinde kalan projelerle ilgili de gerekli tespit ve tedbirler de etraflı bir şekilde ele alındı. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi sayın Cumhurbaşkanımız bu projeleri kendisi de yakından takip ediyor. Şu anda açıklanan takvim ve alınan mesafe itibarıyla tablonun memnuniyet verici olduğunu ifade edebiliriz. Kalan 50 gün içerisinde de bu takip devam edecek. Bu çerçevede Millet Bahçeleri, Millet Kıraathaneleri, Üçüncü Havalimanı, Kanal İstanbul gibi özellikle büyük çaplı projelerin de planlandığı şekilde uygulanmaya devam ettiğini ifade etti arkadaşlarımız.

Özellikle Üçüncü Havalimanı ile ilgili çalışmaların yüzde 97 oranında tamamlandığını ifade edebiliriz. Planlandığı ve kamuoyuna duyurulduğu şekilde de 29 Ekim günü inşallah Üçüncü Havalimanı'na intikal olacak ve orada artık yeni havalimanından ulusal ve uluslararası uçuşlar başlamış olacak. Dolayısıyla oradaki takvimde herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

İlgili birimlerimizin İçişleri Bakanlığımızın, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın güvenlik durumu ile ilgili sunumları oldu. Hem iç hem de dış güvenliği ele alan bu sunumlarda Türkiye'nin ulusal çıkarlarını tehdit teşkil eden bütün terör unsurlarına karşı terör yapılanmalarına karşı alınan tedbirler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Özellikle son dönemde PKK gibi DEAŞ, KPC gibi PYD/YPG gibi terör örgütlerine karşı son derece etkin bir mücadele verdiğimizi biliyorsunuz. Hem Türkiye topraklarında hem de sınır ötesinde. Aynı şekilde FETÖ terör örgütüne karşı da faaliyetlerimiz mücadelemiz yoğun bir şekilde bütün dünya sathında devam ediyor. Buradan herhangi bir geri adım atılması söz konusu değil.

Genel asayiş ile ilgili olarak da uyuşturucu ile mücadeli, organize suçlar, gasp, hırsızlık gibi adi suçlarla ilgili de güvenlik birimlerimiz hakkatten son dönemde son derece başarılı bir performans sergiliyorlar. Bununla ilgili detaylar da Kabine Toplantısı'nda ele alındı.

Bir diğer konu sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı ziyaret ve ardından gerçekleştirdiği Almanya ziyareti. Bununla ilgili de siz de takip ettiniz fakat İdlib mutabakatının bütün dünyada takdirle karşılandığını herkes ifade ediyor. Bunun sonuçlarını da bugün zaten görmeye başladık.

Eğer böyle bir mutabakat sağlanmasaydı ve sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat şahsen üstlendiği bu girişim başarılı olmasaydı bugün muhtemelen İdlib'de büyük bir insani dramla karşı karşıya olacaktır. Büyük bir göç dalgası sadece Türkiye topraklarını değil dünyanın bölgenin diğer ülkelerini de Avrupa'ya kadar vuracaktı.

İdlib mutabakatının detayları da şu anda özellikle Rus mevkidaşları ile ilgili birimlerimiz tarafından müzakere ediliyor. Sınırların ne olacağı ne kadar içeri girileceği, coğrafi sınır ya da topografi itibarıyla nerelerden ne kadar içeri girilecek konuları da detaylı bir şekilde çalışılmaya devam ediliyor. Bir takvim var biliyorsunuz önce 10 Ekim sonra 15 Ekim yani 10 Ekim'e kadar ağır silahların çekilmesi 15 Ekim itibarıyla da terörle iltisatlı bütün unsurların bu sınırlardan çekilmesi bu takvimle ilerliyor.

Milli Savunma Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Milli İstishabar Teşkilatı Başkanlığımız Rus mevkidaşları ile müzakerelerini sürdürüyorlar. Şu ana kadar da pürüzsüz şekilde bu konuyu belli bir olgunluk noktasına da getirdiler. Bu da bizim açımızdan tabiki memnuniyet verici. Sayın Cumhurbaşkanımızın New York'ta yaptığı temaslarda yaklaşık 14 liderle biliyorsunuz görüşmeleri oldu ikili, heyetler arası. Orada da bu konu hemen hemen her görüşmede gündeme geldi.

"Münbiç yol haritası biran önce hayata geçirilmeli"

Oyalama taktiği, büyüyen bir sorun olmaya başladı. Münbiç yol haritasının biran önce hayata geçirilmesi gerekiyor.

Bir takım oyalama taktiklerini üzülerek görüyoruz. İzah edilir tarafı yok. ABD'li mevkidaşlarımıza söylediğimiz oyalama taktiklerinden vazgeçilmesi. Devriye eğitim süreçlerin çok önceden tamamlanması gerekiyordu. Belirli bir tarih veremiyoruz normalde bunun çoktan bitmesi lazımdı. Bu oyalama taktiği büyüyen bir sorun olmaya başladı. Oldu bittilere izin vermeyiz.

Kaynak: TRT Haber