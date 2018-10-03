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2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 5 şüpheli daha tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.

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2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 5 şüpheli daha tutuklandı

Ayrıntılar gelecek...

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