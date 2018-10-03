Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karıştıkları belirlenen 5 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananların sayısı 16'ya yükseldi.
Ayrıntılar gelecek...
Sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı
Mehmetçiğe yüksek güvenlikli koruma: Kulekol
Irak ve Suriye tezkereleri kabul edildi
İstanbul'da ekmeğe zam yok
TSK'nın jet pilotu paylaşımı büyük beğeni aldı
2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 5 şüpheli daha tutuklandı
Göçerlerin Şanlıurfa'ya zorlu dönüş yolculuğu
Türkiye ve İran'dan tarımda iş birliği