Irak ve Suriye tezkereleri kabul edildi

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Kaynak: TRT Haber
Irak ve Suriye'ye asker gönderme yetkisi içeren tezkereler Meclis'te kabul edildi.
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Kaynak: TRT Haber