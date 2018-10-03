Kızılay Bağcılar Toplum Merkezine üst düzey ziyaret

Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca, İstanbul Bağcılar'daki Toplum Merkezini ziyaret etti.

Milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, insani yardım konusundaki örnek çalışmalarıyla tüm dünyanın takdirini topluyor. O çalışmalardan biri de Toplum Merkezleri. Ülke genelindeki 16 merkezde sığınmacılar için özel eğitimler veriliyor. Amaç onların topluma uyum sağlayabilmelerini kolaylaştırmak.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, TRT World Forum'a katılmak için İstanbul'a gelen Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonunun Genel Başkanı Francesco Rocca Bağcılar Toplum Merkezini ziyaret etti. Rocca ziyaretin ardından Türkiye'ye teşekkür etti.

"Kızılay olarak devletimizin ve milletimizin himmetini taşıyoruz"

Kızılay Başkanı Kınık, "Bu toprakların kültürü zorda kalmışa, darda kalmışa kapılarını açan bir kültür. Cumhurbaşkanından toplumun her kesimine kadar ölümle burun buruna gelmiş, sıkıntıya düşmüş insanlara aynı şekilde yaklaştık. Kızılay olarak biz de devletimizin ve milletimizin himmetini taşıyoruz." dedi.

"Türkiye'nin bu insanları sahiplenmesi teşekkürü hak ediyor"

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu Genel Başkanı Francesco Rocca da "Bizim için burada olmak çok önemli. Aynı zamanda buradaki insanların bireysel yeteneklerini geliştirmekte çok önemli. Onları topluma entegre etmek çok önemli. Dolayısıyla bu organizasyondan çok memnunuz. Türkiye'nin bu insanları sahiplenmesi teşekkürü hak ediyor." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber