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Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili, "Böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacak." dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:06





