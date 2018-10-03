Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili, "Böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacak." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...