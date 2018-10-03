  • 03 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.051
    EURO 7.009
  • BIST 98123.94
    ALTIN 231.738
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili, "Böyle süremez, TBMM'nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacak." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sağlık Bakanı Kocadan sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER