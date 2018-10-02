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Milli Savunma Bakanlığından Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç yol haritası kapsamında yapılacak ortak eğitimlere katılacak ABD Silahlı Kuvvetlerinden bir grubun Türkiye’ye geldiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığından Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Münbiç ile ilgili ortak eğitimlerle ilgili bilgi verildi.

Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilecek müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin başlamasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu eğitimlerin tamamlanmasını müteakip, ortak devriye faaliyetleri başlayacaktır. Bu kapsamda, ABD Silahlı Kuvvetlerinden eğitime katılacak ilk grup personel, 2 Ekim 2018 tarihinde Türkiye'ye intikal etmiştir."

Kaynak: AA 

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